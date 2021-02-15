Греф признался, что коллеги опасались за его жизнь в 1997 году

Глава «Сбера» Герман Греф рассказал, что коллеги опасались за его безопасность в 1997 году, после убийства вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Об этом он заявил в документальном фильме «Крепость».

«Тогда было все на фоне очень криминальной ситуации в Питере, и мне сказали, что „тебе лучше уезжать“. Честно говоря, еще очень побаивались после убийства Маневича за мою жизнь», — сказал Греф. Его процитировал ТАСС.

Глава «Сбера» добавил, что на этот счет разговаривал с нынешним руководителем Счетной палаты Алексеем Кудриным и другими коллегами. Сам рисков для жизни он не чувствовал.

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс добавил, что работа в 1990-х в правительстве была связана с большими угрозами для жизни. Он вспомнил об убийстве Михаила Маневича. По его словам, тогда все рушилось и каждый тогда отвечал за «свой участок». Его надо было, сжав зубы, держать.

«У тебя город — значит, за город отвечаешь, у тебя госимущество — значит, за госимущество отвечаешь, у тебя экономика — значит, за экономику. Все, вперед», — сказал Чубайс.

Маневич работал в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга с 1992 года, а спустя два года его возглавил. С 1996-го параллельно также являлся вице-губернатором города. Его убили 18 августа 1997 года на Невском проспекте.

Документальный фильм «Крепость» посвящен роли Алексея Кудрина в становлении российской экономики после распада Советского Союза и преодолении экономических кризисов 1998 и 2008 годов.