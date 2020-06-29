Греф обвинил Михалкова в манипуляции его словами о демократии в «Бесогоне»

Глава Сбербанка Герман Греф обвинил Никиту Михалкова в том, что он вырвал его слова из контекста. Речь идет о высказывании Грефа о невозможности управлять обществом, где все имеют равный доступ к информации.

«Это была моя провокация панели, я действовал как модератор. И реплику, призванную оживить разговор, вырвали из контекста и преподнесли как мою точку зрения, что, конечно же, абсолютно некорректно. Закрывая панель, я выступал от своего лица и сказал, что у нас нет никакого иного пути, кроме смены управленческой модели и вовлечения граждан в процесс управления», — сказал Герман Греф в интервью ТАСС.

Он удивился, что Михалков не посмотрел запись и выдернул цитату. В то же время Греф допустил, что создатель «Бесогона» понимал, что эта фраза не является частью выступления. В таком случае, по мнению Грефа, Михалков включил этот фрагмент ради манипуляции.

Глава Сбербанка пояснил, что сделал это высказывание в ходе модерации дискуссионной панели на Санкт-Петербургском экономическом форуме в 2012 году.

В одном из выпусков «Бесогона» Михалков показал видео, на котором Герман Греф, говоря о демократии, заявил, что нельзя управлять таким обществом, где все имеют равный доступ к информации.