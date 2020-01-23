Греф назвал условие ухода из Сбербанка

Президент Сбербанка Герман Греф уволится, если новый акционер сменит стратегию компании. Об этом он сам заявил на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

«Когда я приходил на свою позицию, я приходил с концепцией определенной. И если концепция будет изменена, то я не вижу своего места в компании, и много людей, которые вместе со мной работают, — тоже», — приводит «Интерфакс» слова Грефа.

22 января замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что схема перехода акций Сбербанка от ЦБ к правительству России практически готова. Осталось обсудить лишь некоторые детали. Сейчас контрольный пакет акций принадлежит регулятору.

Возможность того, что Сбербанк станет государственным, обсуждали уже давно, однако до каких-то конкретных решений и действий никогда не доходило. Во время своего выступления в Давосе Греф отметил, что в целом относится к такому решению позитивно. Сейчас он и его коллеги находятся в состоянии «осознания и переговоров».