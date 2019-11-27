Греф назвал селфи «самым страшным изобретением человечества»

«Если раньше для меня самый страшный вопрос был, какой будет курс доллара или в чем хранить сбережения, то теперь — „давай сделаем совместную фотографию“. Это, конечно, ужасно просто!» — приводит издание слова главы Сбербанка.

Турист в Венеции чуть не утонул, делая селфи. Но его заподозрили в обмане Подробнее

Об этом Греф рассказал, отвечая на вопрос о том, как защитить персональные данные. Как отметил глава Сбербанка, пользователи самостоятельно оставляют информацию о себе на платформах организаций и сайтах. И, кроме того, по словам Грефа, любят делать фотографии друг друга.

Тема кибербезопасности стала актуальной из-за «незрелости» регулирования рынка, считает глава Сбербанка, а также из-за того, что пользователи не до конца понимают, что же такое защита данных.

Но не только селфи любят делать россияне. Специалисты международной антивирусной компании Eset провели среди жителей России анонимный опрос об интимных фотографиях и видео. Из его результатов следует, что 41% пользователей отправляют собственные пикантные кадры в Сети.