Greenpeace предложил отказаться от биоразлагаемой упаковки в России

Российское отделение Greenpeace призвало российские власти отказаться от планов заменить пластиковую упаковку на биоразлагаемые варианты. По мнению защитников окружающей среды, это «ложная альтернатива» и проблему мусора это не решит.

Организация отправила письмо с просьбой лавам Минпромторга, Минприроды, Минэкономразвития, Минсельхоза и Российского экологического оператора (РЭО).

В Greenpeace отметили, что сейчас российские власти готовят список изделий, которым предлагают найти замену. РЭО подготовил для Минпромторга один из вариантов такого списка, где он предложил к запрету 28 товаров, а в качестве альтернативы указал изделия из пластика, бумаги и материалов растительного происхождения. Greenpeace считает, что это не решит проблему мусора в России, а только усугубит ее.

По мнению представителей организации, одноразовые упаковки из «биополимеров» и «биоразлагаемых полимеров» обладают существенными недостатками. Один из них — одноразовость.

«Многие одноразовые предметы сложно собрать и переработать из-за их состава или дизайна, и замена материала не даст достаточного результата: количество отходов не перестанет расти», - указали в Greenpeace.

В организации отметили, что в списке РЭО указаны материалы растительного происхождения. Однако под ними обчно понимают биополимеры — биоразлагаемые материалы. В России, по словам Greenpeace, нет единой системы маркировок, поэтому неизвестно, какой именно тип биопластика использовал производитель. В результате все эти изделия поедут на свалку или в мусоросжигательный завод.

«Лучше бы не стало, даже если у производителей была только одна опция — биоразлагаемые материалы, пригодные для компостирования (например, солома, бамбук, пальмовые листья)». добавили в организации.

В России пока не развита система сбора органических отходов и промышленного компостирования.

Greenpeace считает, что лучшим вариантом будет — переход на многоразовые изделия. Также организация попросила оставить в открытом доступе перечень материалов, от которых лучше отказаться, чтобы его дополнить.