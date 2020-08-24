Greenpeace исследовал свалку на Ладожском озере

Выяснилось, что большая часть мусора состоит из пластиковых бутылок, лент с остатками воздушных шаров, одноразовых стаканчиков, упаковки из-под еды и рыболовных сетей и снастей.

Алексей Киселев, эксперт проекта «Ноль отходов» российского Greenpeace, рассказал, что такое количества пластика на территории заповедника оказалось неожиданностью для всех, так как попасть туда можно лишь по специальному пропуску.

«А вот мусору он не нужен: пакеты, пластиковые бутылки мигрируют по водным путям, попадая в воду с пляжей, кораблей и свалок. На берегу заповедного места мы нашли мусора в два раза больше, чем на Байкале», — заявил Киселев.

Он подчеркнул, что здесь расположен орнитологический центр, а для пернатых пластик представляет особую опасность. Приняв его за еду, птицы могут погибнуть.