Россиян предупредили о подорожании гречки, консервов и сахара

В России к концу 2021 года не исключили рост цен на продукты длительного хранения. Скорее всего, также подорожают лекарства и бытовая техника.

Главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов в беседе с Ura.ru заметил, что сейчас люди заинтересованы в товарах, «которые не пропадут». Их покупают на фоне слухов о новой волне коронавируса.

«Поэтому на ряд товаров цена может вырасти в ближайшее время. Это товары долгосрочного хранения, типа гречки, каких-то консервов или сахара», — пояснил Миронов.

К Новому году, добавил он, вырастут цены на многие товары, в том числе импортные. Не исключены резкие скачки на бытовую технику — в связи с грядущими праздниками и из-за угрозы ослабления рубля.

«Лекарства, импортируемые самые разные, цены на это тоже могут вырасти. Все, что зависит от курса рубля, и все, что можно хранить», — подчеркнул Миронов.

В интернете, обратил он внимание, стоимость товаров выше, чем магазинная. Поскольку многие покупают онлайн, то появляется ощущение запредельной инфляции. Однако официальная статистика учитывает ценники только в традиционных магазинах.

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака заявил, что говорить о заниженной инфляции нельзя. У каждого человека свое ощущение роста цен, а 8% измеряемых — реальная ситуация с инфляцией.

«Люди реагируют на выбросы цен на определенные товары, поэтому она ощущается намного больше», — сказал он.

Кульбака привел в пример измерение роста цен в торговых сетях на продукты, которое он вел год вместе с учениками. Оказалось, что меняются они в среднем на уровне с регистрируемой инфляцией.