Гречки и мяса хватит на всех. В Кабмине разъяснили ситуацию с продуктами

Многие россияне переживают, что из-за пандемии продукты скоро совсем исчезнут с прилавков. На волне ажиотажа в магазинах начали сметать крупы и предметы первой необходимости. Но повода для паники просто нет. В стране достаточно товаров на складах, чтобы полностью обеспечить потребности населения.

«Для удовлетворения повышенного спроса образован ежедневный мониторинг поставок продовольственных товаров. Причина появления сообщений о пустых полках связана с недостаточно оперативной выкладкой товаров в торговых сетях», — пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Не успевают пополнять полки в магазинах крупных торговых сетей и гипермаркетах. При этом в небольших магазинах в спальных районах проблем с отсутствием товаров вообще нет. Запасов на складах и объемов производства достаточно, чтобы полки не пустовали.

Только на Алтае остатки гречки составляют 365 тысяч тонн. Еще 22 тысячи тонн есть в Орловской области. Всего запасы гречки имеются в более чем 20 регионах страны. Ситуация с рисом тоже не вызывает никакой паники. В Краснодарском крае есть 180 тысяч тонн риса, еще 148 тысяч тонн — на складах производителей. За зиму в России удалось вырастить около 200 тысяч тонн овощей.

«Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. Так, например, только в 2019 году было произведено более пяти миллионов тонн мяса птицы и более 3,9 миллиона тонн свинины. <…> Производители удовлетворяют спрос россиян на мясную категорию», — отметила Абрамченко.

Сейчас ретейлеры пересматривают логистику, чтобы более оперативно доставлять продукты в магазины. Кроме того, ФНС следит за ценами на продовольственные товары с помощью онлайн-касс.

Минсельхоз и Минпромторг сформируют специальную группу поставщиков на случай срыва поставок или невыполнения обязательств поставщиками. Администрация регионов готова реагировать на повышенный спрос.

Ранее президент России Владимир Путин призвал граждан не создавать ажиотаж и панику вокруг несуществующей проблемы. Он попросил перестать делать запасы, чтобы потом их не пришлось выбрасывать.

Россияне начали штурмовать магазины на фоне новостей о коронавирусе. По последним данным, в стране зафиксировано 199 случаев заражения. Девять пациентов уже удалось вылечить и выписать из больниц.