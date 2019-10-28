Гречка стала вдвое дороже в Алтайском крае

Также в регионе подорожали и другие крупы: пшеница, рожь, просо, ячмень, овес и горох.

Гречка подорожает. Но закупаться впрок ни к чему Подробнее

Ранее «Ведомости» со ссылкой на крупные розничные сети сообщили о грядущем росте цен на гречку.

Представитель «Ашана» рассказал, что речь идет о росте на 20%–25%, в «Ленте» подтвердили информацию о росте цен на народную крупу от поставщиков.

Представитель крупнейшей в Восточной Сибири розничной сети «Командор» Владимир Русанов рассказал изданию, что поставщики могут повысить цену на гречку на 50% — до 59 рублей за килограмм.

Согласно сообщению Росстата, цена на гречку сельхозпроизводителей в сентябре составила 13,6 рубля за килограмм крупы. Это в два раза превышает цену сентября прошлого года — 6,5 рубля за один килограмм. В Минсельхозе РФ назвали ситуацию с ростом цен на гречку стабильной.