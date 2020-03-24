Гречка стала самым популярным продуктом у россиян во время пандемии коронавирусе. В топ-3 также попали рис и сахар.

Такое исследование провела компания Nielsen. Специалисты выяснили, что за вторую неделю марта потребители скупили больше всего товаров с начала 2020 года. Исключение составила только первая неделя января — из-за новогодних праздников. Самые высокие результаты показала Москва. Именно там больше всего заражений новым типом коронавируса. По сравнению с прошлой неделей, количество покупок там увеличилось почти в три раза.

Из-за пандемии коронавируса и возможного карантина жители отдавали предпочтение продуктам длительного хранения. Топ покупок возглавила гречка — на второй неделе марта ее покупали на 66% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. С небольшим отрывом следует другая крупа — рис. Его стали покупать на 64% чаще. Третье место занял сахар — его продажи выросли на 56%.

Директор по работе с ретейлерами Nielsen Россия Константин Локтев отметил, что эта неделя наглядно демонстрирует, что происходит с рынком, когда покупательские привычки уступают ажиотажному спросу. Из-за увеличения числа заражений, люди начинают делать запасы на случай карантина, расширяя свою потребительскую корзину.

Вместе с товарами первой необходимости они приобретают множество сопутствующих товаров, опасаясь того, что в ближайшем будущем будут ограничены в возможности совершать покупки и питаться как обычно Константин Локтев.

Кроме трех самых популярных продуктов особое предпочтение россияне отдают мясным консервам, макаронам, молоку, туалетной бумаге, мылу и влажным салфеткам. Последние стали лидерами роста среди непродовольственных товаров — спрос на них увеличился на 54%.