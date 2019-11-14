Гречка с червяком из школьной столовой вызвала ажиотаж в ЯНАО

По словам директора школы Марины Аввакумовой, в ходе внутренней проверки были просыпаны все мешки с крупами, а также просмотрена вся документация. В результате не возникло никаких вопросов ни к качеству продукции, ни к технологии приготовления. По мнению директрисы, фото с червяком мог сделать школьник, которому попросту захотелось внимания.

«Они размещают на своих страницах в соцсетях информацию, чтобы набрать наибольшее количество лайков, подписчиков и привлечь к своей странице больше внимания», — заметила Аввакумова.