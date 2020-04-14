Рост цены на гречку и пшено заметили в России

На прошедшей неделе взлетели оптовые цены на гречку и пшено. Всего за семь дней гречневая крупа стала дороже на шесть тысяч рублей за тонну, а пшено — на три тысячи.

Специалисты компании «ПроЗерно» провели мониторинг цен и выяснили, что за неделю оптовая стоимость гречки увеличилась на 6665 рублей и составила 61 040 рублей за тонну. В среднем гречка в марте стоила около 49 тысяч рублей, а в апреле 2019-го — 21 тысячу рублей.

Резко подорожало и пшено. Цена выросла на 3,8 тысячи рублей. Теперь пшено стоит 31 415 рублей за тонну. При этом сейчас ценник значительно меньше, чем был в апреле прошлого года. Тогда тонна пшена обходилась в среднем в 51 тысячу рублей. В марте 2020-го стоимость составляла 24 955 рублей за тонну, пишет «Интерфакс».

Кроме гречки и пшена, немного подорожал и рис. Стоимость увеличилась на 1365 рублей и составила 43 тысячи рублей за тонну, хотя в марте она составляла 37 275 рублей.

В начале марта россияне активно скупали крупы и товары первой необходимости из-за пандемии. Власти не раз призывали не делать запасов, так как продуктов в магазинах достаточно. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство уже приняло меры для увеличения поставок в торговые точки.