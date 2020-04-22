Гречка и яйца подорожали в России

Сильнее всего за последнюю неделю в России подорожали яйца и гречка. Причем самый существенный рост на оба продукта зафиксировали в Смоленской области.

По оценке Росстата, с 14 по 20 апреля цены на крупу выросли в среднем на 3,1%.

«Подорожание отмечено в 78 субъектах Российской Федерации, из них в 17 субъектах — на 5,0% и более. Наибольший прирост цен отмечался в Смоленской и Костромской областях — 11,9% и 10,5% соответственно», — сообщили в Росстате.

На яйца цены выросли на 1,9%, в 21 регионе повышение превысило 3%. Сильнее всего рост заметен в Смоленской области (6,6%) и Ненецком автономном округе (5,9%).

Кроме того, Росстат заметил, что немного подорожали рис, сахар, мясные консервы для детского питания, вермишель, мука, курятина, пшено, говядина, подсолнечное масло и другие продукты.

Из фруктов и овощей сильнее других цены выросли на лук, капусту, морковь, картофель и яблоки. Огурцы и помидоры подешевели на 2,2%.

Эксперты также заметили рост цен на спички, стиральные порошки, мыло и корм для животных. Автомобили подорожали, а смартфоны и пылесосы стали дешевле.