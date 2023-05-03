Общество 03 мая 2023, 13:52 «Гребенщиков — враг». Россияне выступили против возвращения музыканта в страну «АиФ»: пользователи Сети выступили против возвращения в Россию певца Бориса Гребенщикова РИА «Новости»

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Россияне не поддержали возможное возвращение в Россию музыканта Бориса Гребенщикова, который раскритиковал страну из-за проведения спецоперации, сообщил сайт «Аргументы и Факты». Пользователи Сети назвали основателя группы «Аквариум» предателем и врагом страны.

Несколько дней назад Гребенщиков в одном из интервью заявил, что снос памятников русским писателям на Украине делает людей «ближе к животным». Музыкант заступился за классиков и добавил, что на их произведениях стоят «и украинцы, и русские, и белорусы», и вообще все, кто имеет отношение к кириллице.

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Высказывания рокера вызвали волну негодования в интернете. В Сети предположили, что Гребенщиков готовит почву для возвращения в Россию.

«Гребенщиков — враг, он признался в этом, сам доказал это… Он — предатель! Ни в коем случае не давать ему больше петь в России», — написала пользователь под ником Людмила.

В мае прошлого года лидер «Аквариума» высказался в поддержку ВСУ. Поддерживающих проведение спецоперации музыкант оскорбил, чем обрушил на себя шквал критики.