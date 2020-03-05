Гражданский брак предпочел каждый десятый россиянин

Каждый десятый россиян предпочитает гражданский брак официальному. Больше всего сторонников таких отношений среди молодежи и людей в возрасте до 34 лет.

За гражданский брак выступили по 16% представителей молодого поколения и россиян, которые недавно отметили 30-летний юбилей. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения. Результаты опроса ВЦИОМ привел «Интерфакс».

Незарегистрированные отношения непопулярны у россиян от 60 лет и старше. Среди этой возрастной категории гражданский брак одобрили только 5%.

Женаты или замужем 52% опрошенных социологами. Больше всего находящихся в браке среди россиян 35-44 лет — таких 69%. Среди молодежи до 24 лет женаты только 17%.

Постоянных отношений нет у 35% жителей страны. Если брать молодое поколение (до 24 лет), то таких там почти две трети — 62%.

ВЦИОМ провел свой опрос 2 марта. В нем приняли участие 1,6 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет.

В США женатые мужчины чаще жалуются на здоровье, чем холостые. Они позволяют себе болеть, поскольку привыкли чувствовать заботу супругов.