Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым написала Путину

Ирина Стерхова, гражданская жена Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, написала письмо президенту России Владимиру Путину. В своем обращении женщина пожаловалась на отказ суда признать ее потерпевшей по громкому делу об аварии.

Стерхова отправила большое количество жалоб и заявлений в различные ведомства, указывает сайт «Московский комсомолец», но все ее обращения остались без ответа. По словам женщины, она уже не знает, кому звонить и писать, поэтому она решила отправить заявление президенту. «Возможно, после моего письма в администрацию президента хоть кто-то обратит на меня внимание, дело сдвинется с мертвой точки», — сказала Стерхова.

Как утверждает женщина, с подачи юристов, которые знакомы с бывшим адвокатом Ефремова Эльманом Пашаевым, ее участковый якобы составил «подложный документ». Из этого документа следует, что погибший Захаров только снимал у нее «койко-место».

Стерхова считает, что вдова и родственники Сергея Захарова на предварительном следствии дали ложные показания, тем самым якобы ввели суд в заблуждение и помешали в отношении ее ходатайств «принять законное и обоснованное решение».

Женщина при этом также заявила, что если актер и его защитники изберут «разумную позицию», то ее отношение к нему может измениться.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в начале минувшего лета. Актер в состоянии алкогольного опьянения врезался в фургон, двигавшийся по встречной полосе. Находившийся в нем водитель — Сергей Захаров, — на следующее утро скончался в реанимации от полученных травм.

Суд признал Ефремова виновным и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы. После этого актер подал апелляцию на свой приговор, он просил смягчить наказание и пожаловался на своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева.