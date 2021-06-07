Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым захотела через суд добиться доли наследства

Гражданская жена погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым Сергея Захарова потребовала свою долю наследства. Об этом «360» заявил адвокат Александр Добровинский.

«О том, что Ирина Стерхова пытается нажиться на смерти несчастного Сергея Захарова — она хочет оттяпать у несчастной матери Захарова часть наследства, — мне стало известно от Маргариты Захаровой (законная жена погибшего — прим. ред.)», — пояснил юрист.

По его словам, она обратилась за советом и рекомендациями относительно этой ситуации.

«Мы, конечно, остаемся на связи с семьей Захаровых и всегда готовы оказать помощь. В данном случае у госпожи Стерховой практически нет шансов на успех», — подчеркнул Добровинский.

Потерпевшими по делу о смертельном ДТП проходили старший брат Захарова, его законная супруга Маргарита и два сына.

По мнению адвоката, Стерхова упорно пытается «отхватить свою часть пирога», хотя и заявляла о бескорыстной любви к погибшему. Она якобы уже договорилась со старшим сыном погибшего. Он пообещал, что признает ее в суде женой отца. Но этого недостаточно. Стерховой требуется согласие других членов семьи. Но законная жена Маргарита, младший сын и мать Сергея не хотят этого. Поэтому женщина и подала на них в суд.

Виновник ДТП — актер Михаил Ефремов — был приговорен к реальному тюремному сроку. Пресненский суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Позже Мосгорсуд смягчил наказание и снизил срок до 7,5 года колонии общего режима.