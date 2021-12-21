Гражданская жена футболиста Кокорина Дарья Валитова сообщила об их расставании
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин расстался со своей гражданской женой Дарьей Валитовой. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки.
Дарья отметила, что они с Кокориным никогда не состояли в официальном браке, однако сейчас она переживает сложное время.
«В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — отметила она.
Во время расставания она не стала оглашать подробности, однако добавила, что пережить предательство близкого человека — самое сложное в жизни.
Несмотря на отсутствие официального брака, у пары есть общий ребенок.