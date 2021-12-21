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    21 декабря 2021, 17:26

    Гражданская жена футболиста Кокорина Дарья Валитова сообщила об их расставании

    Оксана Лавнюженко

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин расстался со своей гражданской женой Дарьей Валитовой. Об этом написала «Политика сегодня» со ссылкой на Instagram-аккаунт девушки.

    Дарья отметила, что они с Кокориным никогда не состояли в официальном браке, однако сейчас она переживает сложное время.

    «В плане личных отношений наши пути разошлись, и это произошло достаточно давно», — отметила она.

    Во время расставания она не стала оглашать подробности, однако добавила, что пережить предательство близкого человека — самое сложное в жизни.

    Несмотря на отсутствие официального брака, у пары есть общий ребенок.