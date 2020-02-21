Гражданку Китая с высокой температурой сняли с поезда в Брянске

Китаянку сняли с поезда Киев — Москва минувшей ночью в Брянске. У нее высокая температура. Это определили, когда женщина проходила пограничный контроль.

«Сегодня ночью при прохождении пограничного контроля в поезде № 6 Киев — Москва (состав формирования Украинских железных дорог) была выявлена гражданка Китая с высокой температурой», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы РЖД.

Собеседник добавил, что главный государственный врач по железнодорожному транспорту России дал распоряжение отцепить вагон, где она ехала и направить его на станцию Брянск-Орловский. Там есть санитарный тупик, где специалисты проведут противоэпидимические процедуры. Китаянку положили в инфекционную больницу Брянска. Железнодорожники наладили контакт с Роспотребнадзором.

Ранее ученый-инфекционист рассказал о скрытом распространении коронавируса. Инфекция может себя не проявлять почти месяц, но передаваться от человека к человеку. Именно поэтому вспышка заболевания может возникнуть в любой точке мира. От коронавируса с декабря 2019 года умерли более 2,2 тысячи человек.