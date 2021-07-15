Гражданку Индонезии незаконно удерживали на работе. Освободить девушку помогла вакцинация

Гражданка Индонезии Ни Кетут оказалась заложницей недобросовестного работодателя. Руководство агентства ООО «Исток-М» незаконно удерживало ее и не отдавало документы. Выбраться на свободу девушке удалось благодаря вакцинации от коронавируса.

По данным сайта движения «Альтернатива», в Россию Ни Кетут приехала в 2019 году легально по рабочей визе. Все это время девушка работала в спа-салоне в ЖК «Руза Фэмили Парк».

Накануне ее вместе с другими сотрудницами повезли на обязательную вакцинацию. Кетут не отказывалась от прививки, но попросила перед процедурой взять у нее анализы. Несмотря на то, что девушка работала в ЖК, официальным нанимателем было агентство ООО «Исток-М». Их руководство отказало на просьбу Кетут взять анализы.

«В точке вакцинации медсестра, а также наша подписчица, увидела, что паспорта всех девушек были не в руках их владельцев, а в руках работника агентства, который привез документы скопом. Оставшись наедине Ни Кетут попросила у медсестры помощи», — говорится в сообщении.

Девушка заявила медсестре, что хочет уйти с работы, но не может, потому что ей не отдают документы. Тогда сотрудница отдала паспорта в руки девушек, но потом увидела, как работник агентства отобрал у них документы.

Сотрудница центра вакцинации не осталась равнодушной. Благодаря ей стало известно, что Ни Кетут после вакцинации заперли в комнате № 90 в здании, принадлежащем МИД РФ. Там вместе с ней находились тяжело больные вьетнамки. Полицейские помогли открыть дверь и выпустили девушку на свободу.

Мужчина, который запирал девушек, представился менеджером. Он признался, что ему было велено так делать. Тем не менее директор дочерней компании ООО «Исток-М» и ООО «Стартай» Кирилл Шестов отказался выдать девушке документы на руки, потому что он якобы за нее отвечает. Помимо этого, с сотрудницами не был заключен трудовой договор на русском языке.

Представители движения заявили, что будут и дальше добиваться возвращения документов девушке. Они также призвали не работать с компаниями ООО «Исток-М», ООО «Стартай», ООО «Роял Тай Москва». А посетителей отеля «Руза Фэмили Парк» они попросили предельно внимательно отнестись к тому, что там работают люди, чьи права плохо защищены.

Сейчас Ни Кетут ищет предложения легальной работы. Пока бывший работодатель не выплатил ей зарплату за июнь и часть июля.