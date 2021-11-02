Гражданку Белоруссии задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали 24-летнюю гражданку Белоруссии, которая находилась в федеральном розыске. Девушка проживала по улице Шевченко в доме № 9, написали «Невские новости».

Сотрудники центра «Э» ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти рассказали, что к ним за помощью обратились представители управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Республики Беларусь, которые подозревали гражданку своего государства в разжигании расовой ненависти, а также в возможном участии в экстремистском формировании.

О том, где сейчас находится девушка, не сообщается.