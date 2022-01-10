Гражданину Кубы, который пытался улететь из Пулково по поддельному паспорту, присудили штраф

В Санкт-Петербурге вынесли приговор гражданину Кубы, который в ноябре 2021 года пытался улететь из аэропорта Пулково по поддельному паспорту. Вместе с ним находилась женщина, написали «Невские новости».

Фальшивые документы у кубинца обнаружили сотрудники безопасности аэропорта. Они выяснили, что в месте рождения вместо республики Куба было указано государство Перу.

Московский районный суд Петербурга признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей. Иностранец полностью признал свою вину, объяснив, что не имел злых умыслов.