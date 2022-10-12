Гражданина Украины арестовали на два месяца по подозрению в подготовке теракта в Брянске | 360°

Важное 12 октября 2022, 11:16 Поделиться Telegram

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Viber Гражданина Украины арестовали на два месяца по подозрению в подготовке теракта в Брянске Суды общей юрисдикции Брянской области: украинца арестовали за подготовку теракта РИА «Новости»

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Суд заключил под стражу гражданина Украины, который готовил теракт на транспортном терминале в Брянске. Он будет находиться под арестом два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Брянской области.

«Постановлением Советского районного суда города Брянска гражданину Украины <…> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — говорится в сообщении.

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Он проходит по статьям УК РФ «Приготовление к террористическому акту» и «Незаконные приобретение, хранение, ношение и перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств в составе организованной группы».

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Ранее 12 октября стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Брянске, который готовили спецслужбы Украины. Силовики задержали украинца 1967 года рождения, который приехал в один из приграничных регионов России транзитом через Эстонию

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