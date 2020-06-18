Гражданина РФ арестовали заочно за нападение на российский центр в Киеве
Басманный суд Москвы принял решение заочно арестовать россиянина Михаила Агафонова. Его обвинили в нападении на Российский центр науки и культуры в украинской столице два года назад. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
По словам пресс-секретаря суда Ирины Морозовой, Агафонов объявлен в международный розыск. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. RT отметил, что мера пресечения будет отчитываться с момента экстрадиции россиянина или его задержания на территории РФ.