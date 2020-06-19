Гражданин Узбекистана украл вещи на 1,5 млн в пункте выдачи заказов и отделался «условкой»
В Санкт-Петербурге перед судом предстал гражданин Узбекистана, который подделал паспорт и устроился на работу в пункт выдачи заказов. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.
По данным издания, мужчина за все время работы в пункте выдачи заказов присвоил себе украшения и технику на полтора миллиона рублей. Он сознался в содеянном. Суд оштрафовал его на 50 тысяч рублей и дал четыре года условно.