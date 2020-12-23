Звание «Почетный гражданин Москвы» присвоили Лановому

«Всей своей жизнью Василий Лановой показывает, что такое любовь к Родине и столице», — подчеркнул Шапошников.

Он объяснил, что актеру присвоили это звание за выдающийся вклад в развитие искусства. Отмечается, что Лановой является обладателем ряда высоких наград. При этом он занимает пост председателя попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».