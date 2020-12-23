Звание «Почетный гражданин Москвы» присвоили Лановому
Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал РИА ФАН, что звания «Почетный гражданин Москвы» удостоен народный артист СССР Василий Лановой.
«Всей своей жизнью Василий Лановой показывает, что такое любовь к Родине и столице», — подчеркнул Шапошников.
Он объяснил, что актеру присвоили это звание за выдающийся вклад в развитие искусства. Отмечается, что Лановой является обладателем ряда высоких наград. При этом он занимает пост председателя попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».