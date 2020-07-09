«Граждане становятся жертвами дебоширов»: запрет на алкоголь в вагонах-ресторанах назвали вопросом безопасности

В Общественной палате предложили прекратить продавать алкоголь в вагонах-ресторанах. Такой запрет поможет защитить пассажиров и проводников от буйных пьяных граждан.

Член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказал «360», что основная цель инициативы — сделать поездки всех пассажиров безопасными.

«Мы видим, что ежегодно тысячи и тысячи граждан становятся жертвами пьяных дебоширов в поездах, в том числе и проводники этих вагонов. Если уже запрещено употреблять алкоголь в купе, то есть такая брешь, как употребление алкоголя в вагонах-ресторанах», — пояснил он.

Хамзаев добавил, что возможностью купить спиртное пользуются и те, кто употребляет его потом в купе. В ОП считают, что нужно более внимательно и принципиально подойти к этому вопросу с точки зрения общей безопасности.

«Многие граждане передвигаются с семьями, с детьми. Мы видим инциденты, когда происходят в том числе и негативные последствия: нападения, поножовщина и другие действия. <…> В общем, мы говорим о том, что зона доступа к алкоголю в разумном проявлении должна сокращаться для защиты здоровья наших граждан», — заключил глава проекта «Трезвая Россия».

Ранее Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах. Более того, он призвал на два года лишать права пользоваться железнодорожным транспортом тех, кто дважды за год попался на распитии спиртного. Свои предложения Хамзаев направил главе Минтранса Евгению Дитриху.