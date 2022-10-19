Граждане смогут зарабатывать, выявляя телефонных спамеров | 360°

Общество 19 октября 2022, 07:16 Граждане смогут зарабатывать, выявляя телефонных спамеров Депутат ГД Федоров предложил деньгами стимулировать граждан на борьбу с телефонным спамом unsplash

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Половину штрафа, назначенного за телефонный спам, предложили отчислять выявившим нарушителей гражданам. Письмо с соответствующим запросом депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе ФАС России Максиму Шаскольскому, сообщили в RT.

Депутат отметил, что по российскому законодательству запрещено распространять рекламу по телефону без согласия абонента, а за нарушение предусмотрены штрафы — до 500 тысяч рублей (в отношении юридических лиц). Штрафы при этом отправляются в бюджет.

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По мнению Федорова, гражданин, который выявил нарушение закона, подал заявление в суд и потратил свое личное время, имеет право на часть этой суммы.

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«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части создания финансового стимула для граждан, принимающих решение инициировать судебное разбирательство по факту нарушения законодательства о рекламе, а именно предусмотреть право истца на получение 50% от суммы административного штрафа, назначенного ответчику», — говорится в обращении.

Ранее в Госдуму приняли законопроект об информационном обмене между Банком России и МВД для противодействия финансовому мошенничеству. Дело в том, что сейчас сотрудники банков не всегда оперативно выходят на связь с представителями ведомства.