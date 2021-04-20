Граждане РФ назвали сферы, в которых хотели бы открыть свое дело

Граждане России в рамках опроса сервиса «Работа.ру» назвали сферы, в которых хотели бы открыть свой бизнес, сообщил сайт RT.

Почти треть респондентов (27%) хотели бы иметь свой ресторан и кафе. 25% опрошенных мечтают открыть дело в сельском хозяйстве и фермерстве. Кроме этого, 21% участников эксперимента привлекает отрасль транспорта и логистики, а 17% выбрали сферу строительства.

Еще 13% россиян подумывают открыть бизнес в области IT и телекоммуникаций. Примерно 11% хотят иметь дело, связанное с образованием, 10% — с маркетингом и рекламой. 6% отдали предпочтение ретейлу, а 3% — сфере охраны.