Общество 14 декабря 2022, 18:28 Граждане новых территорий РФ смогут получить водительские права без экзаменов

Читать 360tv в

Жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей смогут получить российские водительские права без сдачи экзаменов при условии, если у них имеются действующие украинские права. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Отмечается, что жителям новых территорий также не придется платить госпошлину и заново проходить медицинскую комиссию.

Реклама

Такой упрощенный порядок будет действовать для указанных граждан до 2026 года.

Реклама