Граждане ЛНР и ДНР начнут получать российские паспорта со дня принятия республик в состав страны | 360°

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Граждане ЛНР и ДНР начнут получать российские паспорта со дня принятия республик в состав страны

Гражданство республик Донбасса прекратится со дня принятия субъектов в Россию

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Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договоры о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации. В проекте отмечается, что гражданство Донбасса прекратится со дня принятия субъектов в РФ. Граждане республик начнут получать российские паспорта.

«Гражданство ДНР и ЛНР прекращается со дня принятия субъектов в РФ. Граждане ЛНР и ДНР начнут получать паспорта РФ со дня принятия республик в состав России», — предупредил жителей Telegram-канал официального сайта ДНР.

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В договоре о принятии ЛНР в состав России поясняется, что республика сохранит в составе государства свой статус, а государственным языком является русский.

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Договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции. По запросу президента РФ Владимира Путина Конституционный суд в воскресенье, 2 октября, принял четыре постановления — по одному на каждый из международных договоров.

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