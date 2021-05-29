«Граждане легко попадаются». Россиянам объяснили, что делать при звонках с незнакомых номеров

Российские банки предупредили о всплеске активности телефонных мошенников. Злоумышленники продолжают придумывать новые схемы обмана граждан. Финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев рассказал, как следует поступать при звонке с незнакомых номеров.

Как правило, преступники используют метод социальной инженерии. Они стараются войти в доверие под видом сотрудников полиции или работников банков. При этом злоумышленники стараются не дать своей потенциальной жертве времени проанализировать информацию.

«Почему так успешно действуют мошенники? Потому что у них бюджет агитационный не сравним с нашим. Граждане легко попадаются. Граждане, дорогие, если незнакомый позвонил, вешайте трубку», — заявил Медведев в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Ранее представители ВТБ сообщили, что мошенники начали маскировать фишинговые атаки под опросы по качеству от банка, за которые клиент якобы получит денежные средства. С января по апрель этого года число звонков мошенников выросло на 30%, отметили в финансовой организации. Наибольшую активность телефонные жулики проявляют в период с 11:00 до 14:00 каждый вторник.

Рекордной добычей злоумышленников, по информации Сбербанка, стала сумма 400 миллионов рублей. Деньги похитили со счета 54-летней клиентки другого крупного банка, сообщало Ura.ru.