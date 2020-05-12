Граждане Киргизии захотели домой и оккупировали посольство в Москве. Улететь смогут не все

Улица Большая Ордынка в центре Москвы стала местом сбора граждан Киргизии. Они пришли к посольству своей страны с требованием вернуть их домой. В беседе с RT собравшиеся заявили, что власти страны не дают самолет, чтобы улететь могли все желающие. Пока на родину отправляют только беременных женщин и всех, кто старше 60 лет.

Оккупированная дипмиссия

Ruptly опубликовал видео оккупированного посольства Киргизии в Москве. На кадрах видно, что на улице стоит большое количество людей. Одного из самых буйных скрутила и увела полиция. Ворота в посольство приоткрыты, через них на территорию дипмиссии пытались пройти граждане Киргизии. Полиция оттеснила часть людей и призвала их разойтись, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Некоторые жалуются, что стоят с раннего утра, но не могут улететь домой.

Один из участников пикета в беседе с RT заявил, что на месте находятся около 200 человек, которые хотят вернуться домой. Все они готовы заплатить деньги за билеты, лишь бы улететь. Но власти Киргизии отказываются предоставить самолет.

У меня был билет на 3 мая, мне сегодня позвонили из компании «Аэрофлот» и сказали обратиться в посольство участник пикета.

Представитель дипломатического ведомства заявил, что в группах в социальных сетях и в чатах мессенджера WhatsApp, где общаются приехавшие в Россию граждане Киргизии, неизвестные разместили экстремистские призывы.

В частности, там предлагали нападать на сотрудников дипломатической миссии. Утром во вторник, 12 мая, около здания собрались около 100 граждан Киргизии, которые потребовали, чтобы их вернули на родину.

Обеспокоенные действиями соотечественников дипломаты направили запрос в Министерство внутренних дел России, чтобы им обеспечили безопасность. Сейчас участники пикета расходятся, пострадавших среди них нет. В посольстве отметили, что дипломаты проводят со своими гражданами разъяснительную работу, чтобы не допускать таких ситуаций в дальнейшем.

Улетят не все

После начала распространения коронавирусной инфекции Россия сократила железнодорожное и авиасообщение со странами Центральной Азии. Попасть в Киргизию можно только самолетом из Москвы.

В середине марта полномочный посол Киргизии в России Аликбек Джекшенкулов заявил, что ведомство рекомендует своим сородичам оставаться на месте и дождаться окончания пандемии. Тогда же он отметил, что многие граждане Киргизии, которые решили поехать на машинах домой, вернулись обратно в места своего проживания в Россию.

Однако граждане центральноазиатской республики намерены попасть на родину, чего бы им это ни стоило.

Джекшенкулов рассказал, что 17 мая Россия направит самолет в Бишкек для эвакуации своих граждан. Этот борт рассчитан на 200 мест и может вывезти часть граждан Киргизии из Москвы. Но желающих улететь намного больше, и поэтому сейчас киргизская диаспора в российской столице создает списки будущих пассажиров.

Посольство часто посещают пациенты, которым требуются операции на сердце, почках, желудке, онкологические больные. Комиссия решает, кого включать в список. Также туда обязательно попадут беременные женщины и мамы с маленькими детьми. Мы думаем, что это будет полный самолет Аликбек Джекшенкулов полномочный посол Киргизии в России.

При этом он отметил, что посольство просило предоставить самолет на 400 мест, чтобы забрать оставшихся граждан Киргизии из Оренбургской области.

По данным Минкомсвязи России, рейс по эвакуации россиян из Бишкека в Москву запланирован на 17 мая. «Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах», — предупредило ведомство.