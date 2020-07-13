Граждан РФ доставят домой с Бали и из Узбекистана 13 июля

Граждан России, которые остались на Бали и в Узбекистане во время пандемии коронавирусной инфекции, доставят домой самолетом 13 июля, сообщили в пресс-службе Минкомсвязи РФ.

Согласно информации сотрудников ведомства, спецрейсы отправят людей из Денпасара в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. Также наших граждан доставят в Петербург из Ташкента, информирует «Парламентская газета».

Авиасообщение между странами приостановили в конце марта по причине распространения COVID-19. Исключением являются лишь вывозные, транспортные, почтовые, а также гуманитарные и санитарные перелеты.