Общество 24 июня 2023, 08:58 Граждан Казахстана призвали не посещать граничащие с Украиной регионы России Посольство призвало граждан Казахстана не посещать граничащие с Украиной регионы России РИА «Новости»

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Гражданам Казахстана рекомендовали воздержаться от посещения регионов России, приграничных с территорией Украины. Об этом говорится в заявлении пресс-службы казахстанского посольства в Москве.

«Вниманию граждан Казахстана. Просим воздержаться вас от посещения приграничных с Украиной регионов России. Настоятельно просим всем граждан Казахстана в России, особенно в граничащих с Украиной регионах, встать на консульский учет», — отметили в дипломатическом представительстве.

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Также ведомство подчеркнуло, что окажет необходимую поддержку и помощь гражданам Казахстана в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев призвал жителей Ростова-на-Дону не покидать свои дома без острой необходимости и воздержаться от любых поездок в центр города. Также он объявил об отмене всех массовых мероприятий в донской столице на выходных.