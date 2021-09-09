Гранты от губернатора Ямала получат местные аграрии

В Салехарде проходит конкурс на получение гранта от губернатора среди местных хозяйств и предпринимателей. Аграриям предстоит защитить свои бизнес-проекты перед ямальскими властями. Призовой фонд составляет 45 миллионов рублей, сообщило ИА «Север-Пресс».

Заместитель директора департамента АПК ЯНАО Александр Земских рассказал, что конкурс проводится по животноводству, оленеводству и рыбопереработке. Сумма одного гранта составляет 15 миллионов рублей. По его словам, этих денег будет достаточно, чтобы расширить и улучшить имеющиеся производство. Победители должны воспользоваться полученным грантом в течении 18 месяцев. Результаты конкурса будут озвучены 13 сентября.