Гранты на создание молодежных креативных пространств выделят в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов инициировал выдачу грантов молодежным учреждениям округа на создание креативных пространств. Об этом он заявлял еще в в сентябре 2021 года во время фестиваля «Таврида-Арт» в Крыму, написало ИА «Север-Пресс».

По словам главы региона, планируется создание молодежных пространств и добровольческих центров. Самые интересные концепции будут рассмотрены лично им вместе с компетентным жюри. Победители разделят между собой 90 миллионов рублей.

Артюхов отметил, что такие молодежные пространства должны стать точками, куда молодежь по-настоящему хотела бы приходить. Старт заявочной кампании намечен на апрель.