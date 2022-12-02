02 декабря 2022, 15:35
Грантовый фонд конкурса «Москва — добрый город» составил 400 миллионов рублей
Лучшие социальные проекты конкурса грантов «Москва — добрый город» представили некоммерческие организации. Финансовую поддержку получили 90 организаций, сообщило utro.ru со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
Отмечается, что в этом году было отправлено более 480 заявок на участие в грантовом конкурсе. Те организация, которые стали победителями и обладателями грантов, смогут благодаря реализации своих проектов помочь более 30 тысячам москвичей.
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Конкурс проводится в столице уже в четвертый раз, за все это время некоммерческим организациям социальной направленности удалось направить порядка 1,6 миллиарда рублей.
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Москва 2022
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