Общество 16 апреля 2023, 18:22 Границы территории опережающего развития «Камчатка» расширили Кабмин сообщил о расширении границ территории опережающего развития «Камчатка» РИА «Новости»

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Кабмин принял решение расширить границы территории опережающего развития «Камчатка». Общий объем инвестиций в новые проекты насчитывает свыше 350 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале.

«Благодаря решению производственный комплекс по добыче нерудных строительных материалов будет модернизирован, здесь создадут базу для обслуживания строительной техники», — отметили в публикации.

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Инвестпроект реализуют в Елизовском районе Камчатского края и в Петропавловске-Камчатском. Он предполагает модернизацию комплекса по добыче щебня и гравия. После того как на карьерах «Пионерский-4» и «Заозерный» заменят оборудование, объемы производства продукции увеличатся более чем в два раза.

В Петропавловске-Камчатском на карьере «Заозерный» возведут мощности для производства строительных пеноблоков. Ввод в эксплуатацию всех новых производственных линий запланирован на начало 2024 года.

На сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе создали 20 территорий опережающего развития, которые призваны стимулировать развитие приоритетных отраслей экономики и привлекать новых инвесторов.