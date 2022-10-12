«Границы пока не согласованы». Центр картографии — о продаже новых карт РФ | 360°

Все новости

Власть

12 октября 2022, 18:22

Бочкарев сообщил, что дизайн станции БКЛ «Нагатинский Затон» почти завершился

Эксклюзив

12 октября 2022, 18:20

Без финансовой и политической помощи США проект «Украина» давно бы закрылся

Реклама

Спецоперация

12 октября 2022, 18:16

«Считаю это своим долгом». Потомственный военный из Химок отправился на СВО

Подмосковье

12 октября 2022, 18:06

Подмосковье получило 39 медалей на всероссийской аграрной выставке

Подмосковье

12 октября 2022, 18:03

Еще 1,3 тысячи гектаров земли отдали под сельское хозяйство в Подмосковье за неделю

Спецоперация

12 октября 2022, 18:01

Российские военные ударили по нескольким пунктам управления ВСУ

Подмосковье

12 октября 2022, 17:58

Игорь Брынцалов оценил первый этап капитального ремонта гимназии №11 в Балашихе

Общество

12 октября 2022, 17:58

Плавучий кран подошел к Крымскому мосту для ремонта

Общество

12 октября 2022, 17:58

Фейк: в школах Хакасии продают значки «Готов к труду и обороне»

Эксклюзив

12 октября 2022, 16:51

«Границы пока не согласованы». Центр картографии — о продаже новых карт РФ

Центр картографии не подтвердил информацию о продаже карт России с новыми границами

Читать 360tv в

Новые границы России пока не согласованы. В связи с этим продажи новых карт пока что не предвидится. Об этом «360» сообщил источник в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве начали продавать карты России с новыми территориями на основании данных Росреестра. Согласно предварительной информации, они якобы будут печататься поштучно, в том числе малыми тиражами.

Реклама

Источник «360» не подтвердил эту информацию. По данным собеседника, границы еще не прошли окончательное согласование.

Реклама

«Мы в данном варианте не даем никаких комментариев, потому что границы пока не согласованы», — сказал источник.

С 23 по 27 сентября в Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении территорий в состав России. Большинство проголосовало за присоединение регионов к РФ. Договоры о воссоединении подписали 30 сентября в Кремле, их ратифицировали в Госдуме и Совфеде.

Россия

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама