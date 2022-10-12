Эксклюзив 12 октября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

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Viber «Границы пока не согласованы». Центр картографии — о продаже новых карт РФ Центр картографии не подтвердил информацию о продаже карт России с новыми границами РИА Новости

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Новые границы России пока не согласованы. В связи с этим продажи новых карт пока что не предвидится. Об этом «360» сообщил источник в ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД».

Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве начали продавать карты России с новыми территориями на основании данных Росреестра. Согласно предварительной информации, они якобы будут печататься поштучно, в том числе малыми тиражами.

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Источник «360» не подтвердил эту информацию. По данным собеседника, границы еще не прошли окончательное согласование.

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«Мы в данном варианте не даем никаких комментариев, потому что границы пока не согласованы», — сказал источник.

С 23 по 27 сентября в Херсонской, Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР прошли референдумы о вхождении территорий в состав России. Большинство проголосовало за присоединение регионов к РФ. Договоры о воссоединении подписали 30 сентября в Кремле, их ратифицировали в Госдуме и Совфеде.

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