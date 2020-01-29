По словам специалиста, во-первых, в наше время многие пользователи соцсетей стремятся привлечь внимание к своему контенту и зачастую ради этого нарушают этические нормы. Второй момент — выказать безразличие или скрыть страх.

Третий фактор — достоверность данных, полученных из СМИ или прочих источников. Те или иные информационные ресурсы нацелены на повышение рейтинга и привлечение аудитории. Верный способ добиться этого — вызвать эмоциональный отклик.

«Границы дозволенного сильно раздвинулись. Неважно — морально или аморально, этично или неэтично. Для некоторые людей границы настолько стираются, что у них нет предела для шуток. <…> И у этих шутников не будет ощущения, что они делают что-то не так», — резюмировал Жавнеров.