Гранитную плитку уложили в снегопад в Екатеринбурге

Ранее компания ООО «ТЕХИНВЕСТ-СЕРВИС» выиграла муниципальный контракт по благоустройству на сумму 15,5 миллиона рублей и стала подрядчиком.

«В процессе благоустройства площадки у памятника Пушкину выполняются работы в соответствии с муниципальным контрактом. Работы направлены на улучшение визуального восприятия памятника и обеспечение доступности объекта», — уточнил вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов.

Екатеринбургская мэрия заявила, что недопустимо проводить работы по благоустройству в подобных погодных условиях.

«По технологии, укладка плитки в снег запрещена. Надо задавать вопросы подрядчику. Они несут ответственность за качество услуг. Класть покрытие в такую погоду можно только, если рабочие предварительно сделают строительный тепляк. Это специальное укрытие в виде навеса», — отметила пресс-секретарь городской администрации Виктория Мкртчян.