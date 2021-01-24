Гранату нашли у пассажира метро в Петербурге
Пассажира с гранатой военных лет остановили на станции метро «Лесная» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по городу и Ленинградской области.
Работники станции 23 января обнаружили предмет, внешне напоминающий гранату. Эту информацию они сразу же передали в правоохранительные органы.
На место ЧП прибыла дежурная группа разминирования ОМОН. Взрывотехники изучили предмет и установили, что это пустой корпус ручной гранаты Ф-1 времен Великой Отечественной войны.
После этого взрывоопасный предмет изъяли. Затем его утилизируют.
Ранее в Санкт-Петербурге во время строительных работ обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Мину калибром 120 миллиметров вывезли на полигон и уничтожили.