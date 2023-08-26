Общество 26 августа 2023, 13:35 «Граната для Оли». Петербуржец оставил взрывное устройство в подъезде возлюбленной «Известия»: житель Петербурга оставил девушке гранату с посланием Пресс-служба администрации города или района

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Петербурженка обнаружила в своем подъезде гранату с посланием, которое оставил ее бывший молодой человек. Об этом сообщили «Известия».

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и проверили прикрепленное рядом с окном взрывное устройство. Им оказалась страйкбольная граната.

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Работающий в пожарной службе петербуржец написал на ней белым цветом «Граната для Оли!». В самой записке он намекнул, что взрывное устройство являлось противопехотной миной.

Молодой человек признался в содеянном и заявил, что таким нестандартным способом хотел привлечь к себе внимание девушки.

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