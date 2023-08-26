26 августа 2023, 13:35
«Граната для Оли». Петербуржец оставил взрывное устройство в подъезде возлюбленной
«Известия»: житель Петербурга оставил девушке гранату с посланием
Петербурженка обнаружила в своем подъезде гранату с посланием, которое оставил ее бывший молодой человек. Об этом сообщили «Известия».
Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и проверили прикрепленное рядом с окном взрывное устройство. Им оказалась страйкбольная граната.
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Работающий в пожарной службе петербуржец написал на ней белым цветом «Граната для Оли!». В самой записке он намекнул, что взрывное устройство являлось противопехотной миной.
Молодой человек признался в содеянном и заявил, что таким нестандартным способом хотел привлечь к себе внимание девушки.
Ранее мужчина при выгуле собаки обнаружил неподалеку от комплекса Москва-Сити напоминающий гранату предмет. Снаряд лежал на траве во дворе рядом с детской площадкой.
Ночью 23 августа беспилотник упал на одно из зданий Москва-Сити. Удар от сбитого БПЛА разбил окно строящегося небоскреба.
Санкт-Петербург
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