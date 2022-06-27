Грамотный загар. Россиянам рассказали, чем опасно солнце и без чего нельзя идти на пляж

Первые по-настоящему жаркие летние выходные позволили многим россиянам наконец открыть купальный сезон. Но как ни приятно понежиться на пляже, нельзя забывать об опасности солнечных ожогов, которые могут спровоцировать серьезные болезни, вплоть до рака. О том, как грамотно загорать, «360» рассказала дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

«Фотозащитные средства обязательны, никакого вреда от них нет — только польза. Сейчас очень солнечно, поэтому мы говорим о фотозащите на лицо и тело только 50+. В летнее время защита должна быть максимальной: растет число заболеваний, которые провоцируются именно солнцем», — отметила специалист.

Она напомнила, что на пляж обязательно нужно надевать головной убор.

Если чувствуете, что обгорели, первым делом нужно уйти с солнца, причем не в тень — там оно тоже есть, — а в помещение. Средством номер один при солнечных ожогах, которое «ничем не заменить», Галлямова назвала пантенол.

«Он успокаивает кожу, снимает воспаление. Его можно использовать, пока есть ощущение жара и кожа красная. Ограничений по количеству нанесений нет», — пояснила дерматолог.

Источник фото: телеканал «360»

От аллергии до рака

В последнее время часто говорят о том, что чрезмерное пребывание на солнце может вызвать даже онкологические заболевания. К врачу следует обратиться, если заметили у себя новые необычные родинки либо изменилась форма старых. Юлия Галлямова подчеркнула, что на ранних стадиях меланома хорошо лечится, нельзя допустить более глубокого поражения — там лечение будет уже более тяжелым и вырастет вероятность летального исхода. Специалист посоветовала регулярно осматривать кожу или просить об этом родственников — довольно часто необычные родинки обнаруживают на «волосистой части спины».

Есть хронические заболевания, которые провоцирует солнце, например красная волчанка. Итогом могут стать рубцы на голове (волосы на этом месте уже не отрастут), бляшки на теле. Менее опасны фотодерматит, фототоксические реакции на солнце, которые усиливаются при использовании духов и косметики на пляже.

Источник фото: телеканал «360»

Еще одной рекомендацией Галлямовой стало по возможности не купаться в водоемах со стоячей водой.

«Они могут быть заражены инфекционными паразитами, которые внедряются в кожу. Да и в любом случае стоячая вода нечистая, можно вызвать аллергию. Купаться нужно в специально отведенных местах, все эти запреты и предостережения — не просто так», — рассказала дерматолог.

Если после купания с кожей что-то не так, нужно срочно принять душ, причем ополоснуться чистой водой, иначе проблема может только усугубиться.