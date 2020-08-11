Графолог объяснил, что говорят о человеке его бессознательные рисунки

Рисунки на бумаге, которые люди создают во время телефонных или других разговоров, могут многое рассказать о человеке. Часто они говорят об определенных чертах характера, а также о тайных чувствах и желаниях.

Над такими рисунками авторы не задумываются: рука сама создает то, что ей хочется. Если на листочке много цифр, то человек явно мечтает о деньгах, а еще думает, как расплатиться со всеми долгами, уверена графолог Анна Шадрова. О классификации бессознательных рисунков она рассказала Пятому каналу.

«Если вы рисуете тонкие деревья с голыми ветками, то сейчас вы расстроены и потеряны. А если ветвистые кроны или толстый ствол, то это показывает вашу жизнерадостность и то, что вас сейчас ничто не беспокоит», — заявила Шадрина.

По словам графолога, спирали и волнистые линии говорят о том, что человек занят только своими проблемами. Возможно, у него сейчас в жизни кризис. Переплетения сердец — это знак, что художника переполняют чувства, а сетка — что он попал в неловкое положение и склонен проглатывать обиду. Крестики чаще всего рисуют женщины. Они появляются, если во время разговора человек испытал чувство вины. Геометрические фигуры говорят о том, что человек всегда открыто выражает свою точку зрения. Причем если они симметричные, то автор любит аккуратность и порядок.

«Если вы рисуете звезды, это показатель оптимистичной натуры. Кроме того, подобный рисунок демонстрирует желание чертежника обратить на себя внимание», — добавила Шадрова.

Графолог также пояснила, что если рисунок похож на узор на обоях, то человеку надоел разговор или вообще его образ жизни.