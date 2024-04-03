03 апреля 2024, 17:04
Графолог Глумова: печатные буквы в почерке могут быть защитной реакцией
Графолог Светлана Глумова заявила, что прописной почерк считают более предпочтительным за счет существенной естественности. А вот печатные буквы зачастую выглядят как маска, отметила эксперт в беседе с «ТСН24».
По ее словам, второй вариант обычно используют люди, которым сложно открыто проявляться.
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«Это может быть и защитной реакцией от внешнего мира или способом презентации ненастоящего себя», — пояснила специалист.
При этом она напомнила, что каждый случай необходимо оценивать отдельно. Только так анализ особенностей личности будет точным.
Психология
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