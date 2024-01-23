Общество 23 января 2024, 15:37 Графолог Дрыгваль: неразборчивый почерк врачей связан с постоянной работой в потоке

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Графолог и кандидат психологических наук Лариса Дрыгваль объяснила причины неразборчивого почерка. Она напомнила, что манера письма сильно связана не только с личностью, но и родом деятельности, сообщила «Москва 24».

Эксперт привела в пример медиков, которым приходится держать в голове огромный объем информации и постоянно работать в потоке.

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«Когда мозг работает на таких волнах, когда приходится выделять только самое главное, тогда и почерк тоже становится упрощенным, схематичным. Настолько, что буквы бывает сложно разобрать. Часто такое встречается у врачей», — рассказала специалист.

Кроме того, некрасивый ручной шрифт может свидетельствовать о невротических проблемах, добавила Дрыгваль.