Общество 22 декабря 2022, 08:45 График выпуска продукции для нужд спецоперации сформировали до 2025 года Вице-премьер Мантуров: график производства для нужд СВО сформировали до 2025 года РИА «Новости»

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Минобороны и Минпромторг России сформировали график производства продукции для нужд специальной операции до 2025 года. Об этом газете «Ведомости» сообщил вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, в совместной работе ведомства полностью определились с необходимой номенклатурой требуемых изделий.

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«Уже сформировали графики, на вторую половину 2022 года завершаем исполнение. На следующий год график сделан по месяцам, в 2024 году — поквартально, в 2025 — каждые полгода», — отметил Мантуров.

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Вице-премьер подчеркнул, что в 2022 году в разы увеличился выпуск продукции оборонно-промышленного комплекса.

«Плюс, еще появились некоторые дополнительные потребности. По каким-то позициям Минобороны попросило поднять объем на 10 раз, по каким-то — в три раза», — добавил Мантуров.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что страна поставляет в зону специальной операции все необходимое. При этом он пообещал, что России не встанет на путь милитаризации экономики.