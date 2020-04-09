График разводки мостов остался прежним в Санкт-Петербурге

Предполагается, что навигация по Неве стартует в ночь на 10 апреля. С 20 числа того же месяца начнут разводить переправы на рукавах реки.

В этом году график разводки мостов остался прежним: два раза за ночь разводятся Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты, а по заявке за двое суток — Сампсониевский, Гренадерский и Кантемировский.

К навигации подготовили не только городские переправы, но и малый флот «Мостотреста», в том числе катера, водолазное судно и плавучую базу для осмотра и ремонта мостов.